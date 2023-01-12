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Аномальные морозы охватили Кыргызстан

12 Января 2023, 20:29
Аномальные морозы охватили Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С начала текущей недели по всей территории Кыргызстана установилась неустойчивая погода с резким понижением температуры воздуха, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным метеослужбы КР, на большей части страны наблюдается гололедица, снежные накаты, ветер переменных направлений, осадки в виде снега, сход лавин. Завтра прогнозируется понижение температуры воздуха в столице Бишкеке днем до 12-14 мороза, ночью до – 20... - 22. Самая низкая температура днем до – 23 …- 28, ночью до – 34…-39 градусов ожидается в Суусамырской долине Чуйской области КР.

В связи с наступлением резких холодов школьные каникулы в Кыргызстане продлены до 16 января. По Бишкеку установлены 10 пунктов обогрева, в которых могут согреться гости столицы и жители города.

Для исключения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойного электро- и теплоснабжения в период морозов энергетики страны перешли на усиленный режим работы.

По информации Национального энергохолдинга КР, за прошедшие сутки перерасход электроэнергии по республике составил 10,210,2 млн кВтч. В этой связи энергетики призывают население отнестись с пониманием к текущей ситуации и бережно относиться к потреблению электричества во избежание возникновения внештатных ситуаций, не использовать энергоемкие электрические приборы в вечерние (с 18:00 до 21:00) и утренние (с 07:00 до 10:00) часы пик потребления. По возможности использовать альтернативные источники обогрева (газ, уголь).


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