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Аномальное тепло вместо крещенских морозов прогнозируют в Казахстане

17 Января 2020 14:09
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Аномальное тепло вместо крещенских морозов прогнозируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 18-20 января 2020 года представили казахстанские синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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«Сохраняющийся перенос воздушных масс с Атлантики сохранит аномально тёплую погоду в Казахстане и в предстоящие выходные дни. Температура воздуха в северной половине предполагается выше климатической нормы на 5…10°С, в южной - около нормы и на 2...4°С выше неё», - отмечается в прогнозе.

Проходящие через республику атмосферные фронты будут вызывать снегопады с метелью в северных и восточных областях, в южных областях - мокрый снег. А так как дневная температура воздуха ожидается в пределах 0, минус 8°С, на юге плюс 3…минус 5°С, то на большей части территории Казахстана сохранятся гололёд и туман с видимостью менее 500 метров.



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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