Аномальное тепло сменится похолоданием в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз на 12-14 декабря предоставило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Западный поток, приносящий воздушные массы с Атлантики, начинает меняться на северо-западный. Поэтому на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух с Баренцева моря, что вызовет похолодание в большинстве областей республики, а также снег, местами сильный, туман, гололёд, в северных областях сильный северо-западный ветер с метелью. И аномально высокая температура на 4…10°С выше средней многолетней сменится на обычную для декабря», - говорится в сообщении.