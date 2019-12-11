+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -2 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аномальное тепло сменится похолоданием в Казахстане

11 Декабря 2019 12:03
Поделиться:
Аномальное тепло сменится похолоданием в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз на 12-14 декабря предоставило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Туман, снег, дождь: прогноз погоды на 11 декабря
Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК Туман ожидается в трех регионах Казахстана 11 декабря Неустойчивая погода будет в Казахстане 10 декабря

«Западный поток, приносящий воздушные массы с Атлантики, начинает меняться на северо-западный. Поэтому на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух с Баренцева моря, что вызовет похолодание в большинстве областей республики, а также снег, местами сильный, туман, гололёд, в северных областях сильный северо-западный ветер с метелью. И аномально высокая температура на 4…10°С выше средней многолетней сменится на обычную для декабря», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив