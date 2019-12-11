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Аномальное тепло сменится похолоданием в Казахстане
11 Декабря 2019 12:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз на 12-14 декабря предоставило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«Западный поток, приносящий воздушные массы с Атлантики, начинает меняться на северо-западный. Поэтому на Казахстан будет поступать холодный арктический воздух с Баренцева моря, что вызовет похолодание в большинстве областей республики, а также снег, местами сильный, туман, гололёд, в северных областях сильный северо-западный ветер с метелью. И аномально высокая температура на 4…10°С выше средней многолетней сменится на обычную для декабря», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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