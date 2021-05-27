РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:01, 27 Май 2021 | GMT +6

    Аномальное потепление наблюдается в Арктике

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потепление в Арктике наступает в три раза быстрее, чем в остальном мире. За последние полвека среднегодовая температура повысилась в регионе на 3,1°C, в то время как в целом на планете - примерно на 1°C. Об этом в новом докладе сообщают специалисты Программы арктического мониторинга и оценки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    Сокращение ледяного покрова означает новые экономические возможности - рыболовные угодья, судоходные маршруты, доступ к скрытым месторождениям нефти и газа. Но деградация зон вечной мерзлоты ведет к исчезновению целых видов растений и животных, в том числе белых медведей.


    Последствия уже ощущают на себе как 4 миллиона проживающих в этих широтах человек, так и те, чей дом находится за тысячи километров отсюда - ввиду общего повышения уровня Мирового океана.

    Швеция, Сибирь, Аляска: лесные пожары стали здесь привычной проблемой. А значит, важные поглотители парниковых газов превращаются в их мощные источники, что лишь ускоряет темпы изменения климата.

    В качестве причины столь быстрого потепления специалисты называют антициклон, который вызвал высокое давление в верхних слоях атмосферы, в результате чего небо очистилось, и снег растаял.

    Как сообщают климатологи, потепление может быть интенсивнее. В летний период повышенное атмосферное давление влияет на преждевременное таяние льда.


    Теги:
    Погода Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!