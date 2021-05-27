Аномальное потепление наблюдается в Арктике
Сокращение ледяного покрова означает новые экономические возможности - рыболовные угодья, судоходные маршруты, доступ к скрытым месторождениям нефти и газа. Но деградация зон вечной мерзлоты ведет к исчезновению целых видов растений и животных, в том числе белых медведей.
Последствия уже ощущают на себе как 4 миллиона проживающих в этих широтах человек, так и те, чей дом находится за тысячи километров отсюда - ввиду общего повышения уровня Мирового океана.
Швеция, Сибирь, Аляска: лесные пожары стали здесь привычной проблемой. А значит, важные поглотители парниковых газов превращаются в их мощные источники, что лишь ускоряет темпы изменения климата.
В качестве причины столь быстрого потепления специалисты называют антициклон, который вызвал высокое давление в верхних слоях атмосферы, в результате чего небо очистилось, и снег растаял.
Как сообщают климатологи, потепление может быть интенсивнее. В летний период повышенное атмосферное давление влияет на преждевременное таяние льда.