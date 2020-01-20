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Аномально высокая температура сохранится в Казахстане

20 Января 2020 14:41
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Аномально высокая температура сохранится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до минус 8°С, на юге 0…плюс 5°С. А смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололёд. Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50…500 м.​


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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