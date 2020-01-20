Новости
Аномально высокая температура сохранится в Казахстане
20 Января 2020 14:41
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
Новости по темеСнег ожидается на большей части территории Казахстана 20 января Штормовое предупреждение объявили в шести регионах Казахстана В Нур-Султане в понедельник ожидается туман
Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до минус 8°С, на юге 0…плюс 5°С. А смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололёд. Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50…500 м.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- О шторме предупредили жителей трех областей республики
- Как сотрудники скорой помощи по сугробам добирались до пациентов в Семее
- Автобус с 55 гражданами Узбекистана спасли на трассе в Актюбинской области
- Семь участков республиканских трасс закрыты для всех видов транспорта
- В Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеоусловия
- Снег ожидается на большей части территории Казахстана 20 января
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047