Аномально теплый март установился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в марте складываются аномально теплые погодные условия. Об этом сообщила на заседании акимата директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе отмечается раннее начало весенних процессов: активное снеготаяние, формирование талого стока, оттаивание почвы.

«Наибольшее оттаивание почвы наблюдается в районе им. Г.Мусрепова, Тайыншинском, Акжарском, Тимирязевском - на 20-33 см. Это раньше от прошлогодних дат на 10-15 дней. Наблюдается раннее ослабление ледовых явлений. На притоках Акмолинской области - интенсивное повышение уровней воды, до 33 см в сутки. В нашей области - незначительные подъемы, до 3-5 см. Продолжается ослабление ледовой обстановки, вода на льду. Толщина льда на реках составляет 34-98 см», - проинформировала К.Мергалимова.

Площадь территории области, покрытая снегом, за неделю уменьшилась на 17% и составляет 83%. Наблюдается сход снежного покрова в Тайыншинском, Уалихановском и Акжарском районах.

Объем влагозапасов притока в Сергеевское водохранилище превышает средние многолетние значения на 139%.

«Сопутствующим фактором, влияющим на уровни подъема реки, является наполнение Сергеевского водохранилища. Сейчас его наполняемость составляет 70%, Петропавловского гидроузла - 87%. Ожидаемый объем стока весеннего половодья в Сергеевское водохранилище - около 1 млрд кубических метров», - сказала К.Мергалимова.