8 Августа 2022 15:00

Аномальная жара вновь пришла в ряд регионов Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Аномальная жара вновь пришла в ряд регионов Китая, в связи с чем объявлен «оранжевый уровень» погодной опасности, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный метеорологический центр КНР.

По данным синоптиков, начиная с понедельника в 17 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения КНР температура превысит 35 градусов Цельсия. В некоторых районах провинций Шэньси, Хубэй и городе Чунцин температура воздуха может преодолеть отметку в 40 градусов Цельсия.

Китайские синоптики из-за ожидаемой жары рекомендовали жителям этих регионов сократить физические нагрузки и время нахождения на улице. Также власти усилят меры по предотвращению пожаров, которые могут возникнуть из-за повышения нагрузки на электросети.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

В июле свыше 900 млн человек испытали воздействие аномальной жары, охватившей более половины территории материкового Китая.

В начале августа Национальный метеорологический центр Китая объявлял предупреждение «желтого» уровня в связи с жаркой погодой во многих регионах страны.









Фото:russian.china.org.cn