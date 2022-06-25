25 Июня 2022 02:23

Аномальная жара в Китае привела к резкому спросу на электричество

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Спрос на электричество в ряде провинций КНР во время аномальной жары достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Государственной сетевой корпорации Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации оператора, на этой неделе в северных и северо-западных регионах Китая зафиксирован максимум потребления энергомощности. Аномальная жара стала одной из основных причин столь высокого спроса на электроэнергию.

Резкий спрос на электричество наблюдался также в провинциях Шаньдун (Восточный Китай) и Хэнань (Центральный Китай).

На этой неделе большую часть Северного Китая охватила аномальная жара. Объявлен оранжевый уровень реагирования на неблагоприятные погодные условия в этих регионах страны.

Наряду с северными регионами Китая, волна зноя накрыла ряд районов восточных и центральных провинций страны – Шаньдун, Хэнань, Хубэй и Аньхой.

В конце прошлого года многие регионы Китая столкнулись с дефицитом электроэнергии на фоне «зеленого перехода» китайской экономики путем снижения выбросов углекислого газа.