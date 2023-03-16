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Аномальная жара установилась в Аргентине

16 Марта 2023, 20:13
Аномальная жара установилась в Аргентине Фото: Luis Robayo/AFP/Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ – Беспрецедентная волна жары накрыла Аргентину. Поднявшаяся до рекордного уровня температура вызывает беспокойство, так как от нее вянут посевы, распространяются лесные пожары, а также растет давление на экономику страны, которая и так переживает кризис. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам Максимилиано Эррары, климатолога, который отслеживает экстремальные температуры по всему миру, лето в стране, которое длится с декабря по февраль, было самым жарким за всю историю наблюдений. Март не принес облегчения.

По данным Национальной метеорологической службы, температура в течение первых 10 дней марта в восточно-центральной части Аргентины была выше нормы на 8-10 градусов по Цельсию.

Эти температурные аномалии, которые сохраняются на огромных территориях страны, беспрецедентны, заявил Эррара.

По его словам, продолжительность — пять месяцев — и интенсивность бесконечной жары превзошли все его ожидания.

В Буэнос-Айресе каждый день с 28 февраля градусник поднимается выше 30 градусов по Цельсию. Во многих других местах по всей Аргентине в марте наблюдались самые высокие температуры за последние 63 года.

В ключевых сельскохозяйственных провинциях Кордовы, Санта-Фе и Северного Буэнос-Айреса жара оказала «катастрофическое» влияние на посевы кукурузы и сои, рассказал CNN Микаэль Аттиа, аналитик EarthDaily Analytics.

«Самая сильная засуха за последние 30 лет в Аргентине окажет огромное влияние на урожай кукурузы и сои, который, как ожидается, будет как минимум на 20-30% ниже, чем в прошлом году», — сказал он.

Та же история с пшеницей, по прогнозам Всемирной метеорологической организации, в 2023 году ее экспорт упадет на 28% по сравнению с прошлым годом.

Потери аргентинских фермеров могут составить около 14 миллиардов долларов, сообщил Reuters Хулио Кальзада, глава отдела экономических исследований Зерновой биржи Росарио.

Есть опасения, что сельскохозяйственный кризис лишь усугубит существующие экономические проблемы страны. Данные, опубликованные на этой неделе, показали, что годовая инфляция в Аргентине впервые за три десятилетия превысила 100% — это один из самых высоких уровней инфляции в мире.

Аргентина также борется с лесными пожарами. Согласно отчету AFP, в этом году на северо-востоке Аргентины сгорели более 100 000 гектаров.

Ученые утверждают, что по мере того, как температуры продолжают расти по всему миру, волны аномальной жары будут накрывать части светы все чаще и чаще.


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