11:32, 06 Июнь 2023 | GMT +6
Аномальная жара сохраняется в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидается очередной жаркий день. Жители региона получили сообщение о повышении температуры воздуха до 39 градусов 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, во вторник днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северный на севере, западе, юге региона с порывами 15-20 метров в секунду.
Через мобильное приложение Darmen служба спасения предупредила североказахстанцев о высокой пожарной опасности из-за повышения температуры воздуха до 35-39 градусов.
Аномальная жара держится в северном регионе уже несколько дней. Температура воздуха чуть ли не ежедневно бьет рекорды.
По прогнозам синоптиков, столбик термометра снизится ниже 30 градусов во второй половине недели.