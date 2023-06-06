Аномальная жара сохраняется в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидается очередной жаркий день. Жители региона получили сообщение о повышении температуры воздуха до 39 градусов 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, во вторник днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на северный на севере, западе, юге региона с порывами 15-20 метров в секунду.

Через мобильное приложение Darmen служба спасения предупредила североказахстанцев о высокой пожарной опасности из-за повышения температуры воздуха до 35-39 градусов.

Аномальная жара держится в северном регионе уже несколько дней. Температура воздуха чуть ли не ежедневно бьет рекорды.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра снизится ниже 30 градусов во второй половине недели.