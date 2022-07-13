13 Июля 2022 07:31

Аномальная жара охватила часть Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Большую часть Северо-Западного и Центрального Китая охватила аномальная жара. Объявлен оранжевый уровень реагирования на неблагоприятные погодные условия в этих регионах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Национального метеорологического центра КНР, в провинциях Хубэй, Хэнань и Хунань (Центральный Китай), а также в провинции Шэньси и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) столбики термометров достигли 40-градусной отметки.

Ожидается, что волна зноя накроет также провинцию Сычуань и город Чунцин (Юго-Западный Китай), в этих регионах страны температура превысит 40 °C.

Китайские синоптики из-за ожидаемой жары рекомендовали жителям этих регионов Китая сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.

По сообщениям местных СМИ, продолжительная жара может оказать негативное воздействие на урожай в этом году ряда основных сельскохозяйственных культур.

«Высокие температурные режимы ускорят потерю влаги в почве в провинциях Ганьсу и Шэньси и могут нанести ущерб производительности кукурузы и хлопка. Жара также оказывает неблагоприятное воздействие на процесс выращивания риса в районах среднего и нижнего течения реки Янцзы», - цитирует агентство «Синьхуа» синоптика Национального метеорологического центра Китая Фу Цзяолянь.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.