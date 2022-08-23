Аномальная жара бьет рекорды в Китае
По прогнозам синоптиков, жара продлится еще неделю. Изнуряющая жара длится в Китае более чем два месяца — это самый продолжительный период экстремальных температур с момента начала наблюдений в 1961 году.
Во вторник, 23 августа, в шести провинциях и мегаполисе Чунцин, как ожидается, столбик термометра может подняться выше 40 градусов по Цельсию.
Синоптики рекомендуют местным властям принять экстренные меры по борьбе с аномальной жарой, приостановить работы на открытом воздухе, пристально следить за обеспечением противопожарной безопасности и уделить особое внимание уязвимым группам населения.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
С минувшего четверга на территории муниципалитета Чунцина на юго-западе Китая было зарегистрировано несколько лесных пожаров из-за высоких температур и засухи.
Более 5000 сотрудников спасательных команд, вооруженной полиции, лесных пожарных и других ведомств, а также семь вертолетов были направлены для проведения спасательных работ и оказания чрезвычайной помощи. Было эвакуировано более 1500 человек.
Фото:russian.china.org.cn