Аномальная жара бьет рекорды в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Аномальная жара продолжается в Китае, власти в который раз продлевают «красный», высший, уровень погодной опасности. В районах среднего и нижнего течения Янцзы на протяжении месяца температура днем достигает 40 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам синоптиков, жара продлится еще неделю. Изнуряющая жара длится в Китае более чем два месяца — это самый продолжительный период экстремальных температур с момента начала наблюдений в 1961 году.

Во вторник, 23 августа, в шести провинциях и мегаполисе Чунцин, как ожидается, столбик термометра может подняться выше 40 градусов по Цельсию.

Синоптики рекомендуют местным властям принять экстренные меры по борьбе с аномальной жарой, приостановить работы на открытом воздухе, пристально следить за обеспечением противопожарной безопасности и уделить особое внимание уязвимым группам населения.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

С минувшего четверга на территории муниципалитета Чунцина на юго-западе Китая было зарегистрировано несколько лесных пожаров из-за высоких температур и засухи.

Более 5000 сотрудников спасательных команд, вооруженной полиции, лесных пожарных и других ведомств, а также семь вертолетов были направлены для проведения спасательных работ и оказания чрезвычайной помощи. Было эвакуировано более 1500 человек.













Фото:russian.china.org.cn



