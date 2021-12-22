Аннулировать фиктивные паспорта вакцинации попросили купившие их в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 23 человека, получившие незаконным путем паспорта вакцинации в Акмолинской области уже написали заявления об их аннулировании. Шесть из них успели при этом переболеть коронавирусной инфекцией. Среди купивших паспорта один госслужащий, два работника банка, один учитель, один врач, шесть лиц, работающих в сфере предпринимательства и другие. Трое жителей СКО также приобрели паспорта в Акмолинской области. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, первым компонентом пяти вакцин с начала прививочной кампании в Акмолинской области привито 324 640 человек, что составляет от подлежащего населения 67,7%, а от общего числа населения – 44,2%. 293 434 человек получили второй компонент, что составило от общего количества подлежащего населения 61,2%, от общего числа населения 40,1%.

С ноября темпы вакцинации по области заметно увеличились. Если на начало месяца прививалось в сутки не более 400-500 человек, то на сегодня эта цифра увеличилась практически в два раза. Так, в Егиндыкольском районе охват первым компонентом составил 97,9%, в Жаркаинском – 89,6%, в Коргалжынском – 86, 1%.

Как было отмечено, на сегодня 1,2% от общего количества привитых первым компонентов по области заболели после вакцинации, при этом у части из них еще не сформировался достаточный иммунитет, а часть из них, к сожалению, приобрела паспорта незаконным путем. Только 446 или 0,1 % были госпитализированы, из них только 35 в тяжелом состоянии (0,009%). Что подтверждает еще раз тот факт, что вакцины предупреждают тяжелое течение коронавирусной инфекции

«Доверие к вакцинации подрывают факты подделки паспортов вакцинации. На сегодня возбуждены уголовные дела по сотрудникам двух поликлиник города Кокшетау и Атбасарского района. На сегодня 23 человека, получившие паспорта вакцинации незаконным путем, написали заявления об аннулировании паспортов вакцинации. Шесть из них, а это 26%, заболели коронавирусной инфекцией и, к сожалению, вошли в статистику, как заболевшие вакцинированные. В числе получивших паспорт незаконным путем один госслужащий, два работника банка, один учитель, один врач, шесть лиц, работающих в сфере предпринимательства и другие. Есть среди них и трое жителей СКО. По остальным фактам следственные мероприятия продолжаются», - добавила А. Мусина.