Аннулированы более 250 результатов пробного ЕНТ в РК – директор Наццентра тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За нарушение правил во время мартовского ЕНТ из аудиторий были удалены 259 человек, их результаты аннулированы. Об этом сообщил директор Республиканского государственного казенного предприятия «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан Руслан Емелбаев в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, я всегда открыто пишу в социальных сетях обо всех нарушениях на ЕНТ. Надо признать, что есть тестируемые, которые идут на всякие уловки для легкой сдачи ЕНТ. Но могу заверить, никто не может обмануть нашу систему», - сообщил директор Национального центра тестирования.

Всего за нарушение правил во время мартовского ЕНТ из аудиторий были удалены 259 человек, их результаты аннулированы.

«Из них девять человек открыто сфотографировали вопросы тестирования и распространили их в Telegram-каналах. В течение двух месяцев мы полностью изучили данный вопрос и провели служебное расследование. Возникает много вопросов. Например, как распространились тестовые задания, почему камеры ничего не засняли, куда смотрели наблюдатели», - поделился Р. Емелбаев.

Он сообщил, что в результате внутренней проверки были аннулированы результаты девятерых тестируемых и освобождены от занимаемых должностей три сотрудника. Дело передано в компетентные органы.

«С момента публикации своего WhatsApp-номера, я поддерживаю обратную связь со всеми тестируемыми. О некоторых нарушениях сообщают сами тестируемые. Очень радует, что большинство абитуриентов поддерживают соблюдение академической честности», - пишет Руслан Емелбаев.

Он подробно объясняет, какие меры будут приняты для недопущения подобных нарушений.

«Так как теперь у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Также, при выявлении у абитуриента запрещенных предметов во время запуска или во время тестирования первой попытки, тестируемый не будет допускаться на вторую попытку. А если случится так при второй попытке, то результаты первой попытки аннулируются. То есть, тестируемый лишается права участия в конкурсе госгрантов», - резюмировал руководитель Наццентра тестирования, объясняя Правила использования двух попыток при сдаче ЕНТ.

Он также призвал абитуриентов честно сдать тестирование.

«Как известно, перед основным ЕНТ свою работу активизируют мошенники, которые якобы могут помочь сдать тестирование. Не верьте им! Еще раз предупреждаю, что невозможно обмануть нашу систему», - предупредил Руслан Емелбаев.