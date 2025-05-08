Аннулирование виз казахстанских студентов в США прокомментировали в МИД
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали сообщения о случаях аннулирования виз казахстанских студентов в США, передает корреспондент агентства Kazinform.
- На самом деле мы же связь держим с нашим посольством в Вашингтоне, а оттуда мы такую информацию не получаем. Получаем эту информацию так же, как и мы все, из открытых источников, из СМИ. Насколько мы знаем, были такие случаи, когда и аннулировали, и хотели депортировать, особенно тех, кто принимает участие в каких-то пропалестинских движениях и так далее, - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге в Сенате.
Однако, по его словам, в настоящее время ситуация пересматривается.
- Решения принимаются достаточно быстро, потом уже начинают изучать и принимать другие меры. Я думаю, паниковать не надо. Как я думаю, система образования везде одинакова. Просто студентам нужно обращаться в свои ректораты, деканаты и именно в отделы по работе с иностранными студентами и спокойно учиться дальше. То есть если они там находятся на законных основаниях, поступили законно, у них есть студенческие визы, то им нечего опасаться, - добавил замминистра.