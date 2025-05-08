Аннулирование виз казахстанских студентов в США прокомментировали в МИД

- На самом деле мы же связь держим с нашим посольством в Вашингтоне, а оттуда мы такую информацию не получаем. Получаем эту информацию так же, как и мы все, из открытых источников, из СМИ. Насколько мы знаем, были такие случаи, когда и аннулировали, и хотели депортировать, особенно тех, кто принимает участие в каких-то пропалестинских движениях и так далее, - сказал заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин на брифинге в Сенате.

Однако, по его словам, в настоящее время ситуация пересматривается.