Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Индии аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech. Компания производила сироп от кашля «Док-1 Макс», после приема которого скончались 20 детей в Узбекистане. Данное решение приняли власти индийского штата Уттар-Прадеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Press Trust of India.

«Действие лицензии приостановили в январе. Начали расследование. На данный момент лицензия аннулирована управлением по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш. Фармацевтическая компания больше не сможет производить сироп от кашля «Док-1 Макс», - сказано в сообщении представителя правительства.

Напомним, после приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане скончались 19 детей. В Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу данного препарата. 27 декабря прошлого года Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 Макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, сироп «Док-1 Макс» не соответствует установленным требованиям.

По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

Позже стало известно о гибели 20 детей в Узбекистане от приема данного препарата.

В начале марта текущего года троих сотрудников фармацевтической компании Marion Biotech, производителя сиропа от кашля «Док-1 Макс», задержали в Индии по обвинению в производстве и продаже фальсифицированных лекарств.



