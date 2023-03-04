Анна Данилина вышла в финал турнира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena в Астане подходит к завершению турнир серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Определились финалистки парного разряда. Первый дуэт соревнования - казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) - в полуфинале в напряженном трехсетовом матче переиграли Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс со счетом 4:6, 6:1, 10:5. За трофей домашнего турнира Анне и Ирине предстоит сразиться против Хан Лэ Хань/Су Джон Чан из Южной Кореи.



