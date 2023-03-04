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    12:02, 04 Март 2023 | GMT +6

    Анна Данилина вышла в финал турнира в Астане

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Beeline Arena в Астане подходит к завершению турнир серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Определились финалистки парного разряда. Первый дуэт соревнования - казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) - в полуфинале в напряженном трехсетовом матче переиграли Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс со счетом 4:6, 6:1, 10:5. За трофей домашнего турнира Анне и Ирине предстоит сразиться против Хан Лэ Хань/Су Джон Чан из Южной Кореи.



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