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Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
23 Января 2022 11:42
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МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина продолжает успешное выступление в тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии в парном разряде розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В матче 1/8 финала Динилина и Майя встретились с парой Алёна Большова/Ульрикке Эйкери. В итоге победа в трех партиях досталась дуэту казахстанки — 3:6, 6:4, 7:6 (5).
На стадии четвертьфинала Данилина и Майя сыграют против Ребекки Петерсон и Анастасии Потаповой.
Стоит отметить, что это уже третья победа Данилиной на текущем турнире в Мельбурне и вторая волевая подряд.
От Казахстана на Australian Open-2022 продолжает движение по сетке еще один теннисист — Андрей Голубев выступает в миксте.
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