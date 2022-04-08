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Анна Данилина вышла в четвертьфинал Charleston Open

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Апреля 2022, 16:23
Анна Данилина вышла в четвертьфинал Charleston Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана в парном разряде успешно стартовала на грунтовом турнире в американском Чарльстоне в дуэте с Александрой Соснович из Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

На старте Анна и Александра сумели обыграть Терезу Михаликову (Словакия) и Квету Пешке (Чехия) – 6:3, 6:3. На пути к полуфиналу казахстанско-белорусский дуэт ждет встреча с первыми номерами соревнования – Каролин Долихайд (США) и Шуай Жанг (Китай). Эта встреча пройдет рано утром 9 апреля.

Спорт   США   Теннис  
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