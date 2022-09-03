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    17:37, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Анна Данилина вышла в 1/8 финала US OPEN-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина пробилась в третий круг US Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Во втором раунде турнира в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей она победила со счетом 6:1, 7:5 испанку Алену Большову и норвежку Ульрикке Эйкери.

    В третьем круге Анне и Беатрис предстоит сразиться с Эллен Перес из Австралии и Николь Мелихар-Мартинес из США.

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