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Анна Данилина выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде
28 Ноября 2021 16:04
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ -Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой одержала победу на турнире серии ITF в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТФ.
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В решающей встрече за титул казахстанско-словацкая пара обыграла россиянок Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву.
Захарова и Габуева выиграли первый сет у фавориток турнира 6:4, но во втором соперницы взяли реванш. Исход финальной встречи решился на тай-брейке, в котором Данилина и Кузьмова уверенно переиграли российскую пару – 10:2.
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