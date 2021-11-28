Анна Данилина выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ -Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с представительницей Словакии Викторией Кузьмовой одержала победу на турнире серии ITF в Дубае с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТФ.

В решающей встрече за титул казахстанско-словацкая пара обыграла россиянок Анастасию Захарову и Ангелину Габуеву.

Захарова и Габуева выиграли первый сет у фавориток турнира 6:4, но во втором соперницы взяли реванш. Исход финальной встречи решился на тай-брейке, в котором Данилина и Кузьмова уверенно переиграли российскую пару – 10:2.



