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    09:27, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Анна Данилина выиграла теннисный турнир во Франции

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    КОНТРЕКСЕВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка вместе с представительницей Норвегии Ульрикке Пией Эйкери выиграла турнир ITF World Tennis Tour W100 во французском Контрексевиле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
    В финале они одолели бельгийско-венгерскую пару— Кимпберли Циммерманн/Далма Галфи со счетом 6:0, 1:6, 10:4.
    Матч продолжался 1 час и 3 минуты. За это время Анна и Ульрикке выполнили два эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 11.
    Титул во Франции для нашей теннисистки стал четвертым (парный разряд) в текущем сезоне и первым в категории W100.
    «Я очень рада, что мы смогли сегодня победить в таком непростом матче. Игра, безусловно, была сложной во всех смыслах этого слова. У нас были достойные соперницы. Рада, что на супер тай-брейке смогли выстоять эмоционально! В Казахстане стартует турнир Tomiris W60 - хочу пожелать нашим девчонкам удачи и ярких побед», - сказала пресс-службе ФТК после матча Анна Данилина.

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