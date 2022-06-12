12 Июня 2022 12:46

Анна Данилина выиграла 25-ый титул в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с украинской теннисисткой Валерией Страховой выиграла турнир во Франции с призовым фондом $60 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидеры посева в финале одолели Марию Лурдес Карле (Аргентина)/Марию Тимофееву (Россия). Матч начался с размена брейками, но затем Марии активизировались и три раза подряд взяли подачу соперниц, выиграв партию 6:2

Во втором сете ключевой момент наступил при счёте 3:3: Анне и Валерии удалось сделать два брейка и выиграть партию - 6:3.

На решающем супер тай-брейке казахстанско-украинский дуэт отыграл два матч-пойнта и вырвал победу - 14:12.

Титул во Франции стал для Данилиной 25-м в парном разряде в карьере, из которых 24 она выиграла под эгидой Международной теннисной федерации (ITF), а ещё она победила с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в январе этого года в Сиднее на турнире серии WTA250. Со Страховой Данилина выиграла уже пятый совместный турнир.