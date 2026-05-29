Анна Данилина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга казахстанка (№ 6 в парном рейтинге WTA) в дуэте с Александрой Крунич из Сербии уверенно обыграла чешский тандем Джессика Малечкова / Мириам Шкох. Посеянные под вторым номером Данилина и Крунич с первых геймов завладели инициативой, надежно отработали на ключевых мячах и закрыли встречу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час и 25 минут.



В следующем раунде они сыграют против интернациональной пары Майя Джойнт (Австралия) / Хенне Вандевинкель (Бельгия).



Помимо женских соревнований, Анна Данилина также выступит на турнире в миксте (смешанном разряде), где ее партнером станет американец Джей-Джей Трэйси.



На данный момент Данилина и Юлия Путинцева остаются единственными представительницами Казахстана в женском туре Открытого чемпионата Франции. Ранее лидер сборной Елена Рыбакина завершила выступление во втором круге и покинула турнир.

