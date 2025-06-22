Анна Данилина вышла в свой третий подряд финал на турнире в Великобритании

В полуфинале казахстанско-японский дуэт обыграли первых сеянных турнира китаянок Се Шувай/Чжан Шуай со счетом 5:7, 6:4, 10:4. Соперницы по финалу определятся позже.

Этот финал стал для Данилиной третьим подряд за последние три недели, причем с тремя различными партнерами: с сербкой Александрой Крунич Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос», с россиянкой Дианой Шнайдер – турнира в Лондоне.