18:50, 21 Июнь 2025 | GMT +5
Анна Данилина вышла в свой третий подряд финал на турнире в Великобритании
Анна Данилина в паре с японкой Еной Шибахарой вышли в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана
В полуфинале казахстанско-японский дуэт обыграли первых сеянных турнира китаянок Се Шувай/Чжан Шуай со счетом 5:7, 6:4, 10:4. Соперницы по финалу определятся позже.
Этот финал стал для Данилиной третьим подряд за последние три недели, причем с тремя различными партнерами: с сербкой Александрой Крунич Данилина вышла в финал «Ролан Гаррос», с россиянкой Дианой Шнайдер – турнира в Лондоне.