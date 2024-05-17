Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125

Анна Данилина пробилась в финал теннисного турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову/Мириам Колодзиёву.

Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.

Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.