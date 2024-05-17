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    07:27, 17 Май 2024 | GMT +6

    Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 125

    Анна Данилина
    Фото: ФТК

    Анна Данилина пробилась в финал теннисного турнира в парном разряде, который проходит в итальянской Парме. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В полуфинале казахстанка в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой обыграла Анну Сискову/Мириам Колодзиёву.

    Чешские теннисистки отказались от продолжения борьбы после завершения первого сета в пользу Анны и Ирины - 6:1.

    Соперницы по финалу Данилиной и Хромачевой определятся позднее.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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