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    00:51, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Анна Данилина вышла в четвертьфинал US Open-2024

    Анна Данилина
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал US Open-2024. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Прошлогодние чемпионы Открытого чемпионата США в миксте казахстанская спортсменка  Анна Данилина c Харри Хелиоваарой из Финляндии во втором круге выиграли у Кристины Букши (Испания) - Йорана Влигена (Бельгия) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

    В четвертьфинале Анна Данилина и Харри Хелиоваара сыграют с американским дуэтом Тейлор Таунсенд - Дональд.

    На старте смешанного разряда казахстанско-финская пара выбила первых сеяных соревнования британца Джо Солсбери и канадку Габриэлу Дабровски со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 10:8.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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