Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал US Open-2024. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Прошлогодние чемпионы Открытого чемпионата США в миксте казахстанская спортсменка Анна Данилина c Харри Хелиоваарой из Финляндии во втором круге выиграли у Кристины Букши (Испания) - Йорана Влигена (Бельгия) со счетом 4:6, 6:3, 10:8.

В четвертьфинале Анна Данилина и Харри Хелиоваара сыграют с американским дуэтом Тейлор Таунсенд - Дональд.

На старте смешанного разряда казахстанско-финская пара выбила первых сеяных соревнования британца Джо Солсбери и канадку Габриэлу Дабровски со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 10:8.