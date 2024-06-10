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    08:14, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала серебро на Кубке Азии

    Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала серебро на Кубке Азии
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    Мужская команда Казахстана по стрельбе из классического лука стала второй на этапе Кубка Азии в Сувоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские лучники показали второй результат в командных соревнованиях. Страну в этом виде программы представили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко.

    Первое место осталось за Южной Кореей. Замкнул тройку лучших Китай.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Корея Стрельба из лука
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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