Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала серебро на Кубке Азии

Мужская команда Казахстана по стрельбе из классического лука стала второй на этапе Кубка Азии в Сувоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанские лучники показали второй результат в командных соревнованиях. Страну в этом виде программы представили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко.

Первое место осталось за Южной Кореей. Замкнул тройку лучших Китай.