Анна Данилина в парном разряде проиграла на старте турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче первого круга на грунтовом турнире в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с испанской теннисисткой Кристиной Бучей против американского дуэта Даниэль Коллинс — Дезирэй Кравчик Данилина потерпела поражение в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 8:10.

За время встречи казахстанка и испанка не исполнили ни одной подачи навылет и совершили пять двойных ошибок. Также Данилина и Буча выиграли пять очков и два гейма подряд.

Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступления в парном разряде турнира.