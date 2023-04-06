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Анна Данилина в парном разряде проиграла на старте турнира в США

Ринат Дусумов
6 Апреля 2023, 21:44
Анна Данилина в парном разряде проиграла на старте турнира в США Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сыграла в матче первого круга на грунтовом турнире в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с испанской теннисисткой Кристиной Бучей против американского дуэта Даниэль Коллинс — Дезирэй Кравчик Данилина потерпела поражение в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 8:10.

За время встречи казахстанка и испанка не исполнили ни одной подачи навылет и совершили пять двойных ошибок. Также Данилина и Буча выиграли пять очков и два гейма подряд.

Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступления в парном разряде турнира.


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