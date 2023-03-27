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    06:31, 27 Март 2023 | GMT +6

    Анна Данилина в «парах» не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с американкой Эйжей Мухаммад проиграла в 1/8 финала турнира в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Данилина и Мухаммад в двух сетах уступили американскому дуэту Кори Гауфф / Джессика Пегула — 4:6, 6:7.

    Таким образом, Анна Данилина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира. Она является лучшей «парницей» у Казахстана и занимает 27-е место в рейтинге WTA.

    Стоит отметить, что призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победители парного разряда заработают 436 730 долларов и получат 1000 рейтинговых очков.

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