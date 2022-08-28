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Анна Данилина уступила в финале теннисного турнира WTA 250
28 Августа 2022 15:08

Анна Данилина уступила в финале теннисного турнира WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с Александрой Крунич из Сербии уступили в матче за титул турнира в Кливленде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале они сыграли против Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия). Матч завершился со счётом 5:7, 3:6.

Несмотря на проигрыш, казахстанка в понедельник поднимется на 19-ю строчку мирового парного рейтинга WTA.


Фото: ktf.kz


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