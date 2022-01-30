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Анна Данилина уступила в финале Australian Open-2022
30 Января 2022 13:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии сыграла в полуфинале Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Спортсменкам противостоял дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия).
Матч продлился три сета. Итоговая победа досталась чешкам - 7:6(7:3), 4:6, 4:6.
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