Анна Данилина уступила в финале Australian Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии сыграла в полуфинале Australian Open-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсменкам противостоял дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия).

Матч продлился три сета. Итоговая победа досталась чешкам - 7:6(7:3), 4:6, 4:6.