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Анна Данилина уступила в 1/8 финала теннисного турнира в ОАЭ

16 Февраля 2022 20:52
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Анна Данилина уступила в 1/8 финала теннисного турнира в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В 1/8 финала парного разряда с Кристен Флипкенс из Бельгии она потерпела поражение от дуэта Эллен Перес (Австралия)/Дезире Кравчик (США).

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 5:7, 6:3, 5:10.


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#Спорт   #ОАЭ   #Теннис  
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