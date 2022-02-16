Анна Данилина уступила в 1/8 финала теннисного турнира в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/8 финала парного разряда с Кристен Флипкенс из Бельгии она потерпела поражение от дуэта Эллен Перес (Австралия)/Дезире Кравчик (США).

Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 5:7, 6:3, 5:10.