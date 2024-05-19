Анна Данилина стала чемпионкой турнира в Италии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла финальный матч на турнире парного разряда серии «Челленджер» в итальянской Парме, передает агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской спортсменкой Ирина Хромачёва казахстанка одержала уверенную победу над бразильско-французским дуэтом Ингрид Гамарра Мартинс — Эликсан Лечемия в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:2. Встреча продлилась один час и шесть минут.

28-летняя Данилина располагается на 51-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

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