Анна Данилина прошла во второй круг турнира в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка в дуэте с белорусской Лидией Морозовой прошла во второй круг турнира в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Данилина и Морозова обыграли российскую теннисистку Варвару Флинк и представительницу Польши Веронику Базак со счетом 6:1, 2:6, 10:7. За матч, который продолжался 1 час и 9 минут, Анна и Лидия два раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из трех. Путевку в полуфинал казахстанско-российский дуэт оспорит с Ириной Марией Барой (Румыния) и Варварой Лепченко (США).

Еще один представитель Казахстана Александр Недовесов в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым проиграл на старте турнира серии ATP в Гштааде. Они уступили американцам Алексу Лоусону и Роберту Галлоуэю – 5:7, 7:5, 10:7.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Тампере (Финляндия). В матче первого круга Дмитрию удалось одержать победу. Попко оказался сильнее представителя Бразилии Орландо Луса. Матч завершился со счетом 7-6, 7-5.

В следующем круге Попко встретится с теннисистом из Италии Андреа Арнабольди.