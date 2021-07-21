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    11:16, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Анна Данилина прошла во второй круг турнира в Польше

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка в дуэте с белорусской Лидией Морозовой прошла во второй круг турнира в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Данилина и Морозова обыграли российскую теннисистку Варвару Флинк и представительницу Польши Веронику Базак со счетом 6:1, 2:6, 10:7. За матч, который продолжался 1 час и 9 минут, Анна и Лидия два раза подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из трех. Путевку в полуфинал казахстанско-российский дуэт оспорит с Ириной Марией Барой (Румыния) и Варварой Лепченко (США).
    Еще один представитель Казахстана Александр Недовесов в паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым проиграл на старте турнира серии ATP в Гштааде. Они уступили американцам Алексу Лоусону и Роберту Галлоуэю – 5:7, 7:5, 10:7.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Тампере (Финляндия). В матче первого круга Дмитрию удалось одержать победу. Попко оказался сильнее представителя Бразилии Орландо Луса. Матч завершился со счетом 7-6, 7-5.

    В следующем круге Попко встретится с теннисистом из Италии Андреа Арнабольди.


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