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Анна Данилина  проиграла на старте турнира в Будапеште

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Июля 2023, 20:28
Анна Данилина  проиграла на старте турнира в Будапеште Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина провела первый матч на турнире WTA в венгерском Будапеште в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка в паре с норвежской теннисисткой Ульрикке Эйкери потерпела поражение от российско-украинского дуэта Алёна Фомина — Валерия Страхова в двух трех со счетом 3:6, 6:3, 5:10. Встреча продлилась один час и 32 минуты.

Теннисистка из Казахстана на данный момент располагается на 25-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что сейчас является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.


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