Анна Данилина продолжает борьбу за титул WTA 500 в Монтеррее
Представительница сборной Казахстана по теннису Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Монтеррее (Мексика), передает
Спортсменка на этом старте представляет страну в парном разряде.
В матче 1/8 Анна Данилина и Мию Като (Япония) оказались сильнее дуэта Цяньхуэй Тан (Китай)/Рената Сарауса (Мексика).
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 10:6 в пользу казахстанки и японки.
Следующими соперницами станут Мария Козырева (Россия) и Майя Ламсден.
Ранее сообщалось, что две бронзовые медали принесли Казахстану юные скалолазы.