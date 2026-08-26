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    Анна Данилина продолжает борьбу за титул WTA 500 в Монтеррее

    Представительница сборной Казахстана по теннису Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Монтеррее (Мексика), передает 

    Анна Данилина продолжает борьбу за титул WTA 500 в Монтеррее
    Фото: НОК

    Спортсменка на этом старте представляет страну в парном разряде.

    В матче 1/8 Анна Данилина и Мию Като (Япония) оказались сильнее дуэта Цяньхуэй Тан (Китай)/Рената Сарауса (Мексика).

    Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 10:6 в пользу казахстанки и японки.

    Следующими соперницами станут Мария Козырева (Россия) и Майя Ламсден.

    Ранее сообщалось, что две бронзовые медали принесли Казахстану юные скалолазы.




    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор