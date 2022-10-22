Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира WTA 1000

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) нанесла поражение третьей паре мира, американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле со счетом 6:4, 7:5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Данилина и Майя сыграют против лидеров мирового рейтинга женского парного разряда - чешского дуэта Барбора Крейчикова/ Катерина Синякова. Именно им Анна и Беатрис проиграли в финале Открытого чемпионата Австралии-2022.





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