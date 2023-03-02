Анна Данилина пробилась в полуфинал теннисного турнира серии ITF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане на турнире серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's» определились полуфиналистки в парном разряде, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации тенниса.

Первый дуэт соревнования - казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) - в ¼ финала в двух сетах разгромили Луксику Кумхум/Пеангтарн Плипук из Таиланда со счетом 6:2, 6:1. Путевку в финал казахстанско-белорусский дуэт оспорит с парой из Нидерландов - Ясмин Гимбрере/Бибиана Схоофс.

Завершила свое выступление в одиночном в парном разряде Гозаль Айнитдинова. В одиночке казахстанка уступила француженке Хлое Паке (170 WTA) – 6:7 (3:7), 0:6, а в паре она в дуэте с россиянкой Екатериной Маклаковой проиграла Виктории Дьяченко/Анастасии Тихоновой из России – 6:7 (5:7), 3:6.

Закрывала игровой день Жибек Куламбаева, которая в дуэте с полькой Мартыной Кубкой в захватывающем матче уступила второй паре турнира из Кореи Хан Лэ Хань/Су Джон Чан – 3:6, 6:4, 3:10.

Пробились в четвертьфинал одиночки: первая сеянная представительница Южной Кореи, 141-я ракетка мира Чан Су Джон, француженка Кристина Младенович (144 WTA), македонка Лина Джерческа (223 WTA) и четыре россиянки.

Ранее сообщалось, что с 27 февраля по 12 марта в Астане проходят международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's» и «BeeTV 60 Women's» с общими призовым фондом 100 000 долларов США. В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000.