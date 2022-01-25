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Анна Данилина пробилась в полуфинал Australian Open-2022

25 Января 2022 11:23
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Анна Данилина пробилась в полуфинал Australian Open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанке Анне Данилиной осталось всего два шага до трофея Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Первая ракетка Казахстана в парном разряде вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии вышла в полуфинал Australian Open. В матче 1/4 финала Данилина и Майя обыграли Ребекку Петерсон из Швеции и Анастасию Потапову из России 4:6, 7:5, 6:3. Во второй партии Анна и Хаддад проигрывали со счетом 3:4, но в восьмом гейме сделали обратный брейк и полностью переломили ход матча.

В полуфинале казахстанско-бразильскому дуэту будут противостоять вторые сеянные турнира, японки Сюко Аояма и Эна Шибахара. 10 дней назад Анна и Беатрис уже встречались с ними на соревновании в Сиднее и тогда наша Аня с напарницей были сильнее грозных японок.

Напомним, что Данилина стала первой казахстанской теннисисткой в истории, которой удалось выйти в ½ финала Australian Open. Казахстанским мужчинам эта стадия покорилась однажды: в 2020 году в 1/2-й финала играли Александр Бублик и Михаил Кукушкин.


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