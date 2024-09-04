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    03:33, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Анна Данилина проиграла четвертьфинальный матч US Open-2024

    Анна Данилина
    Фото: НОК РК

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела четвертьфинальный матч US Open-2024 в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой в двух сетах уступили украинке Людмиле Киченок и латышке Елене Остапенко — 6:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

    Ранее на US Open-2024 Данилина и Хромачева обыграли американок Тайру Катерину Грант и Иву Йович — 7:6, 5:7, 6:2, еще один дуэт из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик — 6:3, 6:4, и пару Оливия Николс (Великобритания) / Тереза Михаликова (Словакия) — 6:4, 6:4.

    Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде — в рейтинге WTA она занимает 48-е место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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