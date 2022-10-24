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    11:35, 24 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анна Данилина остановилась в шаге от победы на Masters

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина впервые в карьере стала финалисткой турнира категории WTA-1000, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В мексиканской Гвадалахаре вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в решающем матче в трёх сетах Анна Данилина уступила дуэту австралийки Сторм Сандерс и бразильянки Луизы Стефани со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 8:10.

    На пути к финалу Анна и Беатрис победили сильнейшие пары мира, среди которых чешки Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (1,2 WTA Doubles Ranking), американки Кори Гауфф/Джессика Пегуола (3,4 WTA Doubles Ranking), Дезире Кравчик (США)/Деми Схюрс (Нидерланды) (15, 16 WTA Doubles Ranking).

    Несмотря на поражение в финале Данилина в обновлённом парном рейтинге WTA установила свой личный рекорд, взлетев на 13-ю строчку.

    Благодаря успешной игре в Гвадалахаре Анна выступит на итоговом турнире WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте (штат Техас). Она стала второй казахстанкой в истории, кому покорилось это достижение. Ранее на итоговый турнир пробивалась Ярослава Шведова.








    Фото: ktf.kz

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