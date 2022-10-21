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    10:31, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анна Данилина одержала волевую победу и вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей во втором круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) нанесли поражение седьмым сеянным соревнования Дезире Кравчик (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 3:6, 7:5, 10:8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В четвертьфинале казахстанско-бразильскому дуэту предстоит сразиться с третьей парой мира, американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

    Именно с Беатрис Анна добилась значимых побед в карьере, став финалисткой Открытого чемпионата Австралии - 2022 и победительницей турнира WTA 500 в Сиднее.


    Фото: ktf.kz



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