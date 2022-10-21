Анна Данилина одержала волевую победу и вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей во втором круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика) нанесли поражение седьмым сеянным соревнования Дезире Кравчик (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 3:6, 7:5, 10:8, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В четвертьфинале казахстанско-бразильскому дуэту предстоит сразиться с третьей парой мира, американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Именно с Беатрис Анна добилась значимых побед в карьере, став финалисткой Открытого чемпионата Австралии - 2022 и победительницей турнира WTA 500 в Сиднее.

















Фото: ktf.kz