23 Июля 2022 07:29

Анна Данилина не сумела выйти в полуфинал турнира в Палермо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго тура парного разряда на турнире в Палермо (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с грузинской теннисисткой Оксаной Калашниковой казахстанка потерпела поражение от российско-венгерского дуэта Амина Аншба — Панна Удварди. Встреча, которая продлилась один час и 56 минут, завершилась со счетом 6:7, 7:5, 6:10.

По ходу матча пара Данилиной и Калашниковой исполнила две подачи навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанка и грузинка выиграли семь очков и три гейма подряд.

Матч проходил на стадии четвертьфинала грунтового турнира.

Анна занимает 19-ю строчку парного рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.





Фото: Sports.kz



