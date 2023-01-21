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Анна Данилина и Александр Недовесов проиграли на старте «микста» Australian Open

21 Января 2023, 13:43
Анна Данилина и Александр Недовесов проиграли на старте «микста» Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Анна Данилина и Александр Недовесов провели свой стартовый матч смешанного парного разряда Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке 1/16 финала Данилиной и Недовесову противостояли Кристина Младенович из Франции и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль. Победу в матче со счетом 2:6, 7:6, 10:7 одержали Младенович и Кабаль. На следующей стадии Открытого чемпионата Австралии их соперниками станут местные теннисисты Мэддисон Инглис и Джейсон Кублер.

Ранее казахстанка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой оформили выход в третий круг «даблов» Australian Open.


Фото: ktf.kz




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