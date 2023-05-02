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Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 17:48
Анна Башинская сложила полномочия депутата маслихата Алматы Фото; facebook.com/Анна Башинская

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы от партии «AMANAT» Анна Башинская заявила, что сложила полномочия после своего комментария в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

Депутат маслихата Алматы Анна Башинская, вызвавшая своим неосторожным комментарием резонанс в обществе, сообщила о решении сдать депутатский мандат.

«Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира», - написала она на своей странице в сети Facebook.

Ранее председатель Алматинского городского филиала «AMANAT» Станислав Канкуров прокомментировал слова Анны Башинской. По его словам, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах.


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