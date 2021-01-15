Анна Альшанская: Нацпроект по совершенствованию трудовых навыков – инструмент адаптации к глобальным изменениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе совместного заседания палат Парламента Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделил внимание вопросам снижения неравенства в качестве образования и совершенствования трудового потенциала казахстанцев. Об этом рассказала старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская, передает МИА «Казинформ».

«Глобальные вызовы постоянно подвергают переосмыслению многие сферы социально-экономической жизни. Так, пандемия COVID-19 еще раз обозначила проблему неравенства с точки зрения наличия необходимых навыков и компетенций для успешного функционирования в новых изменяющихся условиях», - отметила Анна Альшанская.

По ее словам, одним из актуальных вопросов сегодня является повышение доступности цифровых технологий и цифровой грамотности населения. Так, согласно международному исследованию оценки компетенций взрослых (PIAAC), менее 1% взрослого населения в Казахстане достигают самого высокого уровня навыков по решению задач в высокотехнологичной среде, что гораздо ниже среднего показателя по ОЭСР (около 5%). Лишь 18% взрослых в возрасте от 25 до 34 лет достигают высоких показателей владения продвинутыми цифровыми навыками по сравнению с 43% в среднем в странах ОЭСР. Это в свою очередь ограничивает возможности страны в эффективной цифровой трансформации и может углубить ключевые проблемы социально-экономического неравенства.

«Успешный мировой опыт демонстрирует важность проведения последовательных реформ с активным вовлечением системы образования, государственных органов, частного сектора и общественных организаций. Одним из эффективных инструментов адаптации страны к глобальным изменениям остаются программы по профессиональному обучению и переобучению населения различных возрастных групп. В своем выступлении Глава государства предложил разработать новый национальный проект, который будет направлен на сокращение неравенства в трудовых навыках населения. Данный проект станет дополнительным стимулом для сбалансированности сферы образования и сферы труда, а также позволит обеспечить соответствующую динамику и повышение качества человеческого капитала страны», - сказала старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.