Анна Альшанская: Год волонтера придаст новый импульс добровольческому движению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проведение Года волонтера придаст новый импульс развитию волонтерского движения. Так считает старший научный сотрудник Отдела социально-экономических исследований Казахского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведение Года волонтера в 2020 году придаст новый импульс развитию волонтерского движения и привлечению новых активных и неравнодушных граждан. Для тех, кто уже занимается волонтерством или планирует влиться в ряды волонтеров, открываются наиболее широкие возможности. Сегодня волонтерское движение является одним из самых актуальных и динамично развивающихся институтов. По данным ООН, глобальная рабочая сила волонтеров насчитывает 109 миллионов человек, занятых полный рабочий день. Из них 30% заняты волонтерством официально через различные организации и ассоциации. Основную долю мировой добровольческой деятельности (70 %) осуществляют инициативные группы. В Казахстане волонтерство также развивается довольно динамичными темпами. Если в 2017 году насчитывалось около 100 организаций, то сегодня более 200 организаций осуществляют волонтерскую деятельность. По данным Министерства информации и общественного развития РК, в волонтерское движение вовлечены свыше 50 тыс. человек», – сказала А. Альшанская.

По ее словам, добровольческие инициативы граждан получают с каждым годом все больше внимания со стороны государства. Так, например, в прошлом году был запущен проект «Социальный студенческий кредит», который направлен на повышение доли студентов, вовлеченных в добровольную общественно полезную деятельность. Студенты-волонтеры имеют возможность получить денежное вознаграждение или перезачет академических кредитов за свою деятельность. Также заработала и онлайн-платформа QazVolunteer.kz, которая позволяет волонтерам реализовать новые инициативы.

А. Альшанская отметила, что роль волонтерства и его вклада в развитие признает большинство стран мира. Волонтерство объединяет людей, позволяя им работать вместе и решать насущные проблемы нашего времени. Так, например, в странах ОЭСР стоимость времени, которое уделяется волонтерству, составляет примерно 2% ВВП в год. Волонтерство может приносить пользу и самим волонтерам в виде новых навыков и знаний, которые могут помочь в карьерном росте и перспективах занятости. Следовательно, дальнейшее развитие и поддержка волонтерского движения будет способствовать как укреплению устойчивости нашего общества, так и более инклюзивному развитию страны.