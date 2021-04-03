Анкету для въезжающих из-за рубежа в Казахстан переведут в цифровой формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анкету для прибывающих в Казахстан можно будет заполнять заранее на веб-ресурсе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

«Анкетирование въезжающих из-за рубежа. Сейчас анкеты заполняются на бумаге, такое не допустимо. Мы переводим это в цифровой формат. Будет доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее. Аналогичный проект уже успешно реализован на Мальдивах», - рассказал глава МЦРИАП.