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    14:15, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Анкету для въезжающих из-за рубежа в Казахстан переведут в цифровой формат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анкету для прибывающих в Казахстан можно будет заполнять заранее на веб-ресурсе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    «Анкетирование въезжающих из-за рубежа. Сейчас анкеты заполняются на бумаге, такое не допустимо. Мы переводим это в цифровой формат. Будет доступен веб-ресурс, на котором въезжающий заполняет анкету заранее. Аналогичный проект уже успешно реализован на Мальдивах», - рассказал глава МЦРИАП.


    Теги:
    Коронавирус в РК Закон и право Цифровой Казахстан Другие государственные органы Общество Безопасность
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