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Анкара и Вашингтон договорились о приостановлении турецкой операции в Сирии

18 Октября 2019 07:57
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Анкара и Вашингтон договорились о приостановлении турецкой операции в Сирии

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Делегации США и Турции на переговорах в Анкаре договорились о том, что осуществляемая ВС Турции в Сирии контртеррористическая операция «Источник мира» будет приостановлена на 120 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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«Мы достигли желаемого результата», - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров.

Делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у YPG (вооружённое крыло курдской коалиции - прим. ред.), а также ликвидации позиций и укреплений группировки. Чавушоглу добавил, что о прекращении операции «Источник мира» «речь может идти только после вывода террористических элементов».

Как заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров делегаций Турции и США в Анкаре, в течение 120 часов США обеспечат выводYPG из зоны безопасности на севере Сирии. «Наша цель обеспечить вывод YPG в течение предстоящих 120 часов. Этот процесс уже начался», - сказал политик.

Он добавил, YPG предоставила Вашингтону гарантии отвода своих сил из региона.

Пенс отметил также, что Турция и США пришли к единому мнению по вопросу окончательной ликвидации ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в Казахстане и ряде других стран - прим.ред.) на северо-востоке Сирии.

По словам вице-президента, в случае обеспечения устойчивого прекращения огня на северо-востоке Сирии США рассмотрят вопрос об отмене ограничительных мер против Турции.

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Ключевые слова: США, Турция,
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