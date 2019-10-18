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Анкара и Вашингтон договорились о приостановлении турецкой операции в Сирии
АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Делегации США и Турции на переговорах в Анкаре договорились о том, что осуществляемая ВС Турции в Сирии контртеррористическая операция «Источник мира» будет приостановлена на 120 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
«Мы достигли желаемого результата», - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров.
Делегации Турции и США договорились о сборе тяжелого вооружения, находящегося в руках у YPG (вооружённое крыло курдской коалиции - прим. ред.), а также ликвидации позиций и укреплений группировки. Чавушоглу добавил, что о прекращении операции «Источник мира» «речь может идти только после вывода террористических элементов».
Как заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров делегаций Турции и США в Анкаре, в течение 120 часов США обеспечат выводYPG из зоны безопасности на севере Сирии. «Наша цель обеспечить вывод YPG в течение предстоящих 120 часов. Этот процесс уже начался», - сказал политик.
Он добавил, YPG предоставила Вашингтону гарантии отвода своих сил из региона.
Пенс отметил также, что Турция и США пришли к единому мнению по вопросу окончательной ликвидации ДАИШ (террористическая группировка, запрещена в Казахстане и ряде других стран - прим.ред.) на северо-востоке Сирии.
По словам вице-президента, в случае обеспечения устойчивого прекращения огня на северо-востоке Сирии США рассмотрят вопрос об отмене ограничительных мер против Турции.
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